«Монако» победил «Сент-Этьен», Головин отыграл второй тайм

«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» (3:1) в матче седьмого тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер, который сделал дубль. У гостей отличился Денис Буанга. «Сент-Этьен» играл в меньшинстве с 33-й минуты после удаления Этьена Грина.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не был включен в стартовый состав, но вышел на поле в начале второго тайма, заменив Элиота Матазо. «Монако» набрал восемь очков и занимает 12-е место. У «Сент-Этьена» три очка и 19-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

«Монако» — «Сент-Этьен» — 3:1 (1:1)

Голы: Фолланд, 27 (1:0). Буанга, 41 (1:1). Бен-Йеддер, 62 — с пенальти (2:1). Бен-Йеддер, 86 (3:1).

«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агилар, 46), Кайю Энрике (Павлович, 87), Бадиашиле, Дисаси, Диоп, Фофана, Матазо (Головин, 46), Фолланд (Жан Лукас, 89), Диатта (Тшуамени, 71), Боаду (Бен-Йеддер, 61).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Трауко, Над (Байич, 36), Мукуди, Камара, Нейу, Хазри (Будебуз, 79), Буанга, Норден (Юссуф, 36), Крассо (Амума, 69).

Предупреждения: Сидибе, 23. Колодзейчак, 60.

Удаление: Грин, 33.

Судья: Бризар.

22 сентября. Монако. Стадион «Луи II».