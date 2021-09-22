Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» — «Сент-Этьен»: Головин начнет матч в запасе

19:32
Теги:

«Монако» в 7-м туре чемпионата Франции на своем поле примет «Сент-Этьен». Стал известен состав монегасков на предстоящую встречу.

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку на матч, но начнет его на скамейке запасных.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 22 и 23 сентября
Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд