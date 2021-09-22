«Монако» — «Сент-Этьен»: Головин начнет матч в запасе
19:32
«Монако» в 7-м туре чемпионата Франции на своем поле примет «Сент-Этьен». Стал известен состав монегасков на предстоящую встречу.
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку на матч, но начнет его на скамейке запасных.
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