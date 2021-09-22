«Лилль» обыграл «Реймс», «Ренн» разгромил «Клермон»
«Лилль» выиграл у «Реймса» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Франции.
«Монпелье» и «Бордо» сыграли вничью (3:3). «Нант» победил «Брест» (3:1). «Ренн» разгромил «Клермон» (6:0)
Чемпионат Франции. Лига 1
7-й тур
«Лилль» — «Реймс» — 2:1 (2:0)
Голы: Давид, 31 (1:0). Андре, 43 (2:0). Флип, 74 — с пенальти (2:1).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Гудмундссон (Брадарич, 75), Ботман, Андре, Онана (Ньясс, 85), Бурак Йылмаз, Иконе (Юсуф Языджи, 75), Веа (Гомеш, 60), Давид.
«Реймс»: Райкович, Фокет (Кеббаль, 46), Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Бериша (Экитике, 8. Флип, 67), Матусива, Мунетси, ван Берген (Донис, 76), Мбюкю (Коффи, 67).
Предупреждения: Ботман, 73. Юсуф Языджи, 90. Гравиллон, 90+2.
Судья: Амель (Франция).
22 сентября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
«Монпелье» — «Бордо» — 3:3 (1:2)
Голы: Жермен, 11 (1:0). Хван Уй Джо, 18 (1:1). Онана, 29 (1:2). Жермен, 50 (2:2). Молле, 71 (3:2). Калу, 85 (3:3).
«Монпелье»: Омлин, Суке (Самбия, 69), Козза, Ферри (Вахи, 82), Ристич, Саванье, Молле, Эстев, Леруа (Шотар, 69), Жермен (Джоаккини, 82), Мавидиди (Макуана, 90+1).
«Бордо»: Костиль, Мексер, Кватенг, Мангаш, Грегерсен, Пембеле (Мара, 77), Отавиу, Адли (Уден, 70), Онана (Франсержиу, 46), Хван Уй Джо (Зеркан, 90), Дилросюн (Калу, 46).
Предупреждения: Мара, 90. Грегерсен, 90+3.
Судья: Лесаж (Франция).
22 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».
«Нант» — «Брест» — 3:1 (1:0)
Голы: Блас, 27 (1:0). Чиривелья, 55 (2:0). Брассье, 58 — в свои ворота (3:0). Ле Дуарон, 67 (3:1).
«Нант»: Лафон, Коршья (Аппиа, 78), Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Блас (Мутуссами, 78), Чиривелья (Мерлен, 90), Кулибали (Жеббель, 59), Саймон, Коло Муани (Коко, 89).
«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль, Дюверн, Брассье, Белькебла (Баджи, 88), Февр, Агуме (Мунье, 66), Мбок, Онора (Саид, 79), Кардона (Ле Дуарон, 66).
Предупреждения: Кастеллетто, 31. Шардонне, 52. Брассье, 85.
Судья: Леонар.
22 сентября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
«Ренн» — «Клермон Фут» — 6:0 (2:0)
Голы: Мартен, 32 (1:0). Террье, 36 (2:0). Сулемана, 55 (3:0). Сулемана, 57 (4:0). Лаборд, 64 (5:0). Тэ, 77 (6:0).
«Ренн»: Гомис, Мелинг (Трюффер, 82), Агерд, Ассиньон, Омари, Мартен (Сантамария, 66), Буриго, Тэ, Лаборд (Аблен, 78), Террье (Гирасси, 67), Сулемана (Тел, 78).
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Биллонг, Менди (Н`Симба, 58), Зедадка, Кауи (Бертомье, 76), Бускетс (Иглесиас, 58), Абдул Самед, Аллевина (Доссу, 70), Рашани, Амель (Байо, 59).
Предупреждения: Сулемана, 66. Н`Симба, 68.
Судья: Бастьен.
22 сентября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
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