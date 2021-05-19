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«Монако» — «ПСЖ»: прямая трансляция финала Кубка Франции

20:15
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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19 мая «Монако» в Сен-Дени сыграет против «ПСЖ» в матче финала Кубка Франции. Встреча начнется в 22.15 (по московскому времени).

Монегаски пять раз в своей истории выигрывали Кубок страны. В полуфинале нынешнего турнира «Монако» разгромил «Рюмийи-Вальер» (5:1). Российский футболист Александр Головин отметился голом и результативной передачей в этой встрече. 24-летний хавбек попал в заявку команды Нико Ковача на игру с «ПСЖ».

«ПСЖ» — 13-кратный обладатель Кубка Франции. В полуфинале турнира парижане обыграли «Монпелье» (2:2, 6-5 — по пенальти).

Следить за матчем «Монако» — «ПСЖ» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Монако» — «ПСЖ»

Монако — ПСЖ

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