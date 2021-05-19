Неймар и Кимпембе пропустят финал Кубка Франции против «Монако»
18:31
Нападающий Неймар и защитник Преснель Кимпембе не помогут «ПСЖ» в финале Кубка Франции-2020/21 против «Монако», сообщает RMC.
По информации источника, Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции отклонил апелляцию «ПСЖ» на дисквалификацию футболистов.
Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет на арене «Стад де Франс» 19 мая и начнется в 22:15 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-de-france/coupe-de-france-le-psg-deboute-par-le-cnosf-pas-de-neymar-ni-de-kimpembe-contre-monaco_AV-202105190411.html
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