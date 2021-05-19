Неймар и Кимпембе пропустят финал Кубка Франции против «Монако»

Нападающий Неймар и защитник Преснель Кимпембе не помогут «ПСЖ» в финале Кубка Франции-2020/21 против «Монако», сообщает RMC.

По информации источника, Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции отклонил апелляцию «ПСЖ» на дисквалификацию футболистов.

Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет на арене «Стад де Франс» 19 мая и начнется в 22:15 по московскому времени.