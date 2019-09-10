«Монако» пригласил 73-летнего советника «Барселоны» на пост спортивного директора

«Монако» хочет подписать Ариедо Брайду на должность спортивного директора, утверждает La Gazzetta dello Sport. 73-летний специалист с 2015 года занимает должность советника «Барселоны» по спортивным вопросам. До этого он работал генменеджером и спортивным директором «Милана» на протяжении 27 лет, после покупки клуба Сильвио Берлускони в 1986 году и до 2013-го.

Контракт Брайды с «Барсой» рассчитан до 2021 года.

Цвета «Монако» защищает хавбек сборной России Александр Головин.