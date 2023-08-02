«Монако» представил выездной комплект формы на сезон-2023/24
«Монако» показал выездной комплект формы на сезон-2023/24.
Футболка выполнена в черном цвете с золотыми полосами и вставками.
27 июля монегаски показали резервный комплект, выполненный в белых и голубых цветах.
«Монако» проведет первый официальный матч в сезоне-2023/24 13 августа — в этот день команда сыграет против «Клермона» в 1-м туре чемпионата Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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