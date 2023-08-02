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«Монако» представил выездной комплект формы на сезон-2023/24

Иван Торопцев
Корреспондент
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Выездной комплект формы «Монако» на сезон-2023/24.
Фото ФК «Монако»

«Монако» показал выездной комплект формы на сезон-2023/24.

Футболка выполнена в черном цвете с золотыми полосами и вставками.

27 июля монегаски показали резервный комплект, выполненный в белых и голубых цветах.

«Монако» проведет первый официальный матч в сезоне-2023/24 13 августа — в этот день команда сыграет против «Клермона» в 1-м туре чемпионата Франции.

Футбол
ФК Монако
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