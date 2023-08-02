«Монако» представил выездной комплект формы на сезон-2023/24

«Монако» показал выездной комплект формы на сезон-2023/24.

Футболка выполнена в черном цвете с золотыми полосами и вставками.

27 июля монегаски показали резервный комплект, выполненный в белых и голубых цветах.

«Монако» проведет первый официальный матч в сезоне-2023/24 13 августа — в этот день команда сыграет против «Клермона» в 1-м туре чемпионата Франции.