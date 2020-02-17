«Монако» предлагает Мертенсу двухлетний контракт

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Монако». Французский клуб предлагает 32-летнему бельгийцу контракт на два года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.

Также «Монако» готов дать футболисту в качестве подъемных еще 5 миллионов.

«Наполи» уже провел переговоры с Мертенсом, чей контракт истекает летом. Неаполитанцы предлагали ему новое соглашение с зарплатой в 4,5 миллиона, что не устроило форварда.

В нынешнем сезоне Мертенс провел 26 матчей во всех турнирах и забил 11 голов при 5 голевых передачах.