«Монако» объявил о покупке нападающего АЗ Боаду
11:45
«Монако» объявил о подписании нападающего АЗ Майрона Боаду.
20-летний нидерландец заключил контракт с монегасками до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 17 миллионов евро.
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В сезоне-2020/21 Боаду провел 38 матчей за АЗ, на его счету 15 голов и 2 результативных передачи.
Дополнительная информация:
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