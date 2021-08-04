«Монако» объявил о покупке нападающего АЗ Боаду

«Монако» объявил о подписании нападающего АЗ Майрона Боаду.

20-летний нидерландец заключил контракт с монегасками до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 17 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Боаду провел 38 матчей за АЗ, на его счету 15 голов и 2 результативных передачи.