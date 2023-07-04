«Монако» объявил о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера

«Монако» объявил о назначении австрийского специалиста Ади Хюттера на пост главного тренера команды.

Контракт с Хюттером рассчитан до 30 июня 2025 года.

53-летний австриец в сезоне-2021/22 возглавлял «Боруссию» Менхенгладбах. Ранее он также работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и «Зальцбурге».

По итогам сезона-2022/23 «Монако» расположилось на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 65 очков. Команда осталась без еврокубков на будущий сезон.