«Монако» объявил о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера
«Монако» объявил о назначении австрийского специалиста Ади Хюттера на пост главного тренера команды.
Контракт с Хюттером рассчитан до 30 июня 2025 года.
53-летний австриец в сезоне-2021/22 возглавлял «Боруссию» Менхенгладбах. Ранее он также работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и «Зальцбурге».
По итогам сезона-2022/23 «Монако» расположилось на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 65 очков. Команда осталась без еврокубков на будущий сезон.
Источник: ФК «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|00:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
Новости