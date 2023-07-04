В «Монако» считают, что с приходом Хюттера клуб выйдет на новый уровень
Директор «Монако» Тиаго Скуро прокомментировал подписание контракта с главным тренером Ади Хюттером.
«Мы очень рады приветствовать Ади Хюттера в «Монако». За последние несколько лет Ади проявил себя в различных лигах, а также на континентальной арене. Этот богатый опыт в сочетании с его лидерскими качествами и живым, устремленным в будущее стилем — именно то, что нам нужно, поскольку мы стремимся вывести первую команду на новый уровень. Добро пожаловать, Ади!» — цитирует руководителя пресс-служба монегасков.
Контракт с Хюттером рассчитан до 30 июня 2025 года.
53-летний австриец в сезоне-2021/22 возглавлял «Боруссию» Менхенгладбах. Ранее он также работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и «Зальцбурге».
По итогам сезона-2022/23 «Монако» расположилось на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 65 очков. Команда осталась без еврокубков на будущий сезон.
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5
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9
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10
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12
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13
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14
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15
|Страсбур
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16
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17
|Гавр
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18
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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