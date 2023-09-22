Голкипер «Ниццы» Булка отбил два удара с пенальти форварда «Монако» Балогуна

Нападающий «Монако» Фоларин Балогун не реализовал два одиннадцатиметровых в матче против «Ниццы» в 6-м туре французской лиги 1.

22-летний форвард дважды подходил к точке — на 11-й и 55-й минутах, но оба раза его удар отбил вратарь «Ниццы» Марцин Булка. В первом случае пенальти заработал российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Балогун в летнее трансферное окно перешел в «Монако» из «Арсенала». Он отметился одним голом в двух матчах лиги 1.