«Монако» — «Ницца»: Головин попал в стартовый состав

«Монако» примет на своем поле «Ниццу» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

В текущем сезоне Головин провел 33 матча за монегасков, забил три гола и сделал 8 результативных передач.

В пяти последних матчах за монегасков на счету футболиста сборной России три результативных паса.