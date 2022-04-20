«Монако» — «Ницца»: Головин открыл счет перед перерывом
Александр Головин вывел «Монако» вперед в конце первого тайма матча с «Ниццей»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 33-го тура чемпионата Франции — 1:0.
25-летний россиянин отличился на 45+2-й минуте встречи.
Головин забил свой 4-й гол в сезоне-2021/22. Также на счету футболиста 8 результативных передач. Игра с «Ниццей» стала для игрока 35-й в сезоне.
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Бордо – Сент-Этьен
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Монако – Ницца
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Реймс – Лилль
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