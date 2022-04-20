Александр Головин вывел «Монако» вперед в конце первого тайма матча с «Ниццей»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 33-го тура чемпионата Франции — 1:0.

25-летний россиянин отличился на 45+2-й минуте встречи.

Головин забил свой 4-й гол в сезоне-2021/22. Также на счету футболиста 8 результативных передач. Игра с «Ниццей» стала для игрока 35-й в сезоне.