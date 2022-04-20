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Сегодня, 15:50

«ПСЖ» летом готов расстаться с защитником Серхио Рамосом

Виктория Кравченко
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос летом может покинуть парижский клуб, сообщает Le Parisien.

По данным источника, руководство французской команды сообщило 36-летнему игроку, что он будет выставлен на продажу из-за его частых травм. Большую часть сезона Рамос оставался вне основного состава.

Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2023 года, но «ПСЖ» уже этим летом готово расстаться с ним. Сам Рамос хотел бы остаться в команде и бороться за свое место.

Подписывая Рамоса, руководители «ПСЖ» надеялись, что испанец поможет парижскому клубу лучше выступить в Лиге чемпионов УЕФА.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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