«Монако» не интересуется Мхитаряном

По данным «СЭ», «Монако» не интересуется 32-летним полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном.

В последние дни появлялись сообщения, что армянский хавбек может перейти в клуб из княжества или продолжить карьеру в одной из российских команд. На самом деле монегаски в качестве потенциальных новичков сейчас рассматривают главным образом игроков не старше 23-24 лет. Мхитаряна могли предлагать «Монако», но с учетом возраста его кандидатура не подходит.

32-летний полузащитник в завершившемся сезоне провел 46 матчей за «Рому» во всех турнирах и забил 15 мячей при 13 голевых передачах. Его контракт с «Ромой» истекает 30 июня.

(Александр Бобров)