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«Монако» не интересуется Мхитаряном

07:59
Генрих Мхитарян. Фото Instagram
Генрих Мхитарян. Фото Instagram
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По данным «СЭ», «Монако» не интересуется 32-летним полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном.

В последние дни появлялись сообщения, что армянский хавбек может перейти в клуб из княжества или продолжить карьеру в одной из российских команд. На самом деле монегаски в качестве потенциальных новичков сейчас рассматривают главным образом игроков не старше 23-24 лет. Мхитаряна могли предлагать «Монако», но с учетом возраста его кандидатура не подходит.

32-летний полузащитник в завершившемся сезоне провел 46 матчей за «Рому» во всех турнирах и забил 15 мячей при 13 голевых передачах. Его контракт с «Ромой» истекает 30 июня.

(Александр Бобров)

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