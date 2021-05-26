Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Страсбур» объявил об уходе тренера

06:57
Теги:

Главный тренер «Страсбура» Тьерри Лоре уйдет из команды летом. Эльзасский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с 57-летним специалистом, который пять лет работал с командой.

В этом сезоне «Страсбур» набрал 42 очка в 38 матчах и стал 15-м в чемпионате Франции. Ранее под руководством Лоре команда выиграла Кубок лиги.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шведы начали спасать репутацию и честь страны. Они не повторили провал Канады и устроили кошмар Швейцарии
Чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника
Видео: Что хорошего может принести ретроградный Меркурий
Меган Фокс пристыдили за оголяющий грудь наряд

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд