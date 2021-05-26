«Страсбур» объявил об уходе тренера

Главный тренер «Страсбура» Тьерри Лоре уйдет из команды летом. Эльзасский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с 57-летним специалистом, который пять лет работал с командой.

В этом сезоне «Страсбур» набрал 42 очка в 38 матчах и стал 15-м в чемпионате Франции. Ранее под руководством Лоре команда выиграла Кубок лиги.