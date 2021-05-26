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Икарди может покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию

11:13
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может вернуться в Италию, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летним аргентинцем интересуются «Ювентус», «Милан» и «Рома». Сообщается, что парижане готовы отпустить футболиста в случае, если получат предложение в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Икарди провел 28 матчей за «ПСЖ», на его счету 13 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/icardi-puo-tornare-in-serie-a-ci-sono-tre-club-il-psg-fissa-il-p-47008

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