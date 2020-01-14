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«Монако» намерен выкупить Слимани у «Лестера»

11:30
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Нападающий «Лестера» Ислам Слимани, который сейчас выступает на правах аренды в «Монако», может остаться во французском клубе. Монегаски намерены выкупить 31-летнего алжирца за 9 миллионов евро, прописанных в арендном соглашении, сообщает Sky Sports.

Слимани в текущем сезоне провел 13 матчей за «Монако» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее французским СМИ сообщали, что сам Слимани не горит желанием оставаться в «Монако». Футболист недоволен количеством игрового времени. Также ему не понравилось, что его ставили не в центр нападения, а на левый фланг.

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