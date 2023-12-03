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Сегодня, 15:30

«Монако» — «Монпелье»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча чемпионата Франции «Монако» — «Монпелье» начнется в 17.00 3 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото Global Look Press

3 декабря «Монако» дома встретится с «Монпелье» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра пройдет на стадионе «Луи II». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча лиги 1 «Монако» — «Монпелье» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Франции можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Монако» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» — 12-й с 14 баллами.

За «Монако» играет хавбек сборной России Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей за монегасков во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
0
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«Гавр» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
10
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
11
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 1 : 0
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 11 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
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