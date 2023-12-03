3 декабря «Монако» дома встретится с «Монпелье» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра пройдет на стадионе «Луи II». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча лиги 1 «Монако» — «Монпелье» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Франции можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Монако» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» — 12-й с 14 баллами.

За «Монако» играет хавбек сборной России Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей за монегасков во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи

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