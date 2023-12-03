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«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Гавр», Кузяев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гавр» — «ПСЖ».
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде обыграл «Гавр» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Парижане играли в меньшинстве с 10-й минуты — красную карточку получил голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. После этого место в воротах занял Арно Тенас.

Счет на 23-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 89-й минуте преимущество гостей удвоил Витинья.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«ПСЖ» (33 очка) продолжает лидировать в лиге 1. «Гавр» (16) идет девятым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 15:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:2
ПСЖ

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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«Монако» — «Монпелье»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
10
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
11
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 1 : 0
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 0 : 2
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 5
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

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Ренн

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