«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Гавр», Кузяев отыграл весь матч

«ПСЖ» на выезде обыграл «Гавр» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Парижане играли в меньшинстве с 10-й минуты — красную карточку получил голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. После этого место в воротах занял Арно Тенас.

Счет на 23-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 89-й минуте преимущество гостей удвоил Витинья.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«ПСЖ» (33 очка) продолжает лидировать в лиге 1. «Гавр» (16) идет девятым в турнирной таблице.