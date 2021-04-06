«Монако» — «Метц»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию
17:45
Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Луи II» состоится матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу, в котором «Монако» на своем поле примет «Метц». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку на матч.
Следить за матчем «Монако» — «Метц» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире канала Матч Футбол 2 и на сайте Матч ТВ.
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