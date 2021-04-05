Мбаппе считает, что Месси и Роналду лучше его

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнил себя с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Я никогда не говорил, что собираюсь стать величайшим игроком в истории, но и никогда не определял для себя никаких границ, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 апреля. — Если дойду до определенного уровня, то не собираюсь останавливаться. Не буду сам перед собой ставить барьер, вроде: «Если доберусь сюда, то все — это мой максимум». Нет, я пытаюсь раздвинуть границы и посмотреть, к чему это приведет. На данный момент у меня это хорошо получается, и я буду это делать до конца своей карьеры.

Выходя на поле, всегда говорю себе, что я лучший. Но все же я играл с Месси и Роналду — и они лучше меня как футболисты! Они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я — лучший. Потому что тогда ты не ставишь перед собой никаких рамок и пытаешься быть лучшей версией самого себя".

22-летний француз в текущем сезоне провел 37 матчей за «ПСЖ» и забил 30 мячей при девяти голевых передачах.