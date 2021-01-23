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«Монако» — «Марсель»: Головин остался в запасе

22:15
Стадион в Монте-Карло перед матчем. Фото ФК "Монако".
Стадион в Монте-Карло перед матчем. Фото ФК "Монако".
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«Монако» и «Марсель» назвали составы на матч 21-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник хозяев Александр Головин остался в запасе.

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Энрике, Агилар, Фофана, Тшуамени, Диоп, Бен Йеддер, Фолланд.

«Марсель»: Манданда, Лирола, Балерди, Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи, Кюизанс, Гей, Товен, Радоньич, Бенедетто.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Монако — Марсель

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