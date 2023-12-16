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Сегодня, 00:53

«Монако» без Головина уступил «Лиону»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Монако» проиграл «Лиону» на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил нападающий гостей Жеффинью.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

«Лион» одержал вторую победу подряд и выиграл третий матч в сезоне-2023/24, команда поднялась с последнего, 18-го места в турнирной таблице чемпионата Франции на 16-е с 13 очками.

«Монако» идет на третьей строчке с 30 очками.

Франция. Лига 1. 16-й тур
15 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Лион

Александр Головин
Футбол
ФК Лион
ФК Монако
1
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«Монако» — «Лион»: смотреть трансляцию матча французской лиги (видео бесплатно)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
18
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 0 : 1
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 - : -
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
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Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
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Александр Ляказетт

Лион

 6
П
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Марсель

 6
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 5
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Ланс

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