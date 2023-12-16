«Монако» без Головина уступил «Лиону»

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«Монако» проиграл «Лиону» на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил нападающий гостей Жеффинью.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

«Лион» одержал вторую победу подряд и выиграл третий матч в сезоне-2023/24, команда поднялась с последнего, 18-го места в турнирной таблице чемпионата Франции на 16-е с 13 очками.

«Монако» идет на третьей строчке с 30 очками.