«Гавр» сыграет с «Ниццей» в рамках 16-го тура чемпионата Франции в субботу, 16 декабря. Матч пройдет на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Гавр» — «Ницца» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров лиги 1 клуб из Гавра набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда Франческо Фариоли с 32 баллами располагается на 2-й строчке.

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