«Монако» хочет сократить зарплаты некоторых игроков. В их числе и Головин

Руководство «Монако» гамерено сократить зарплату некоторым футболистам из-за пандемии коронавируса. Клуб ведет переговоры с игроками и стороны уже практически пришли к согласию, сообщает L'Equipe.

Сокращение коснется тех игроков, у кого зарплата в месяц превышает 100 тысяч евро. Среди них и российский полузащитник Александр Головин. Оклад таких игроков будет урезан на 50 процентов.

В профсоюзе футболистов считают, что игроки команды должны согласиться на такие условия.