«Лион» сыграл вничью с «Метцем» и продолжает занимать последнее место в лиге 1
«Лион» на своем поле сыграл вничью с «Метцем» в матче 11-го тура французской лиги 1 — 1:1.
Счет на 77-й минуте открыл форвард гостей Эйбли Джаллоу. Ничью «Лиону» принес гол Скелли Альверо на 84-й минуте.
«Лион» не одержал ни одной победы в текущем розыгрыше лиги 1. Команда Фабио Гроссо 4 раза сыграла вничью и уступила в 6 встречах. С 4 очками она продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице.
«Метц» (10 очков) идет 16-м в чемпионате Франции.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
2
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23-14
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
9
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
10
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
11
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
12
|Тулуза
|10
|2
|5
|3
|11-13
|11
|
13
|Гавр
|10
|2
|5
|3
|10-12
|11
|
14
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
15
|Страсбур
|10
|3
|2
|5
|9-15
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|- : -
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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