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«Лион» сыграл вничью с «Метцем» и продолжает занимать последнее место в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лион» на своем поле сыграл вничью с «Метцем» в матче 11-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 77-й минуте открыл форвард гостей Эйбли Джаллоу. Ничью «Лиону» принес гол Скелли Альверо на 84-й минуте.

«Лион» не одержал ни одной победы в текущем розыгрыше лиги 1. Команда Фабио Гроссо 4 раза сыграла вничью и уступила в 6 встречах. С 4 очками она продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице.

«Метц» (10 очков) идет 16-м в чемпионате Франции.

Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 15:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:1
Метц
Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Лион
ФК Метц
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
2
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
9
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
10
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
11
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
15
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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