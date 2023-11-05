«Лион» сыграл вничью с «Метцем» и продолжает занимать последнее место в лиге 1

«Лион» на своем поле сыграл вничью с «Метцем» в матче 11-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 77-й минуте открыл форвард гостей Эйбли Джаллоу. Ничью «Лиону» принес гол Скелли Альверо на 84-й минуте.

«Лион» не одержал ни одной победы в текущем розыгрыше лиги 1. Команда Фабио Гроссо 4 раза сыграла вничью и уступила в 6 встречах. С 4 очками она продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице.

«Метц» (10 очков) идет 16-м в чемпионате Франции.