Гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом»

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«Монако» дома обыграл «Брест» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на «Стадионе Луи II».

На 16-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Монако» Денис Закария с передачи россиянина Александра Головина. Он отдал 35-й голевой пас за клуб.

На 69-й минуте Головин удвоил преимущество монегасков.

«Монако» набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» находится на шестой строчке (15 очков).