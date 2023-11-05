Гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом»
«Монако» дома обыграл «Брест» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на «Стадионе Луи II».
На 16-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Монако» Денис Закария с передачи россиянина Александра Головина. Он отдал 35-й голевой пас за клуб.
На 69-й минуте Головин удвоил преимущество монегасков.
«Монако» набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» находится на шестой строчке (15 очков).
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
2
|Монако
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|
3
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
4
|Реймс
|11
|6
|2
|3
|17-12
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
7
|Гавр
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
10
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
11
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
12
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|0 : 1
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|0 : 0
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|1 : 2
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|2 : 0
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
Новости