Головин забил в ворота «Бреста» пятый гол за «Монако» в текущем сезоне

Головин забил за «Монако» в ворота «Бреста»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче против «Бреста» в 11-м туре французской лиги 1.

На 69-й минуте россиянин удвоил преимущество монегасков — 2:0. Ранее он отличился голевой передачей на Дениса Закарию на 16-й минуте.

Теперь в активе Головина 5 голов и 2 голевые передачи в 10 матчах за «Монако» в текущем сезоне.