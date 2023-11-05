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Сегодня, 20:37

Головин забил в ворота «Бреста» пятый гол за «Монако» в текущем сезоне

Головин забил за «Монако» в ворота «Бреста»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче против «Бреста» в 11-м туре французской лиги 1.

На 69-й минуте россиянин удвоил преимущество монегасков — 2:0. Ранее он отличился голевой передачей на Дениса Закарию на 16-й минуте.

Теперь в активе Головина 5 голов и 2 голевые передачи в 10 матчах за «Монако» в текущем сезоне.

Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Брест

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
2
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Гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
2
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
3
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 2 : 0
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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