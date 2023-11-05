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Главный тренер «Монако» Хюттер: «Головин — исключительный игрок, он сейчас в отличной форме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал игру полузащитника команды Александра Головина в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0). Россиянин в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

«Это его пятый гол в этом сезоне, после великолепного прохода! Головин — исключительный игрок, он может бегать 90 минут без остановки, он сейчас в отличной форме. Он нам нужен, фантастический игрок, и я надеюсь, что Головин будет и дальше действовать решительно. Он никогда не забивал больше восьми голов? Надеюсь, в этом сезоне Александр забьет больше (улыбается). Он прекрасный, креативный игрок с отличной правой ногой. Я думаю, что Головин еще может добиться больших успехов, но я не хочу ставить перед ним никаких целей», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

Головин в текущем сезоне лиги 1 сыграл за «Монако» 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Команда набрала 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. Следующий матч «Монако» проведет 11 ноября против «Гавра».

Александр Головин (справа). Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей

Источник: ФК Монако
Александр Головин
ФК Монако
Ади Хюттер
1
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«Монако» обыграл «Брест», у Головина гол и результативная передача

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
2
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
3
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 2 : 0
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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