Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила о коррумпированности полиции

Полиция Сан-Паулу подала жалобу за клевету на модель Нажилу Триндади, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, информирует AS. Ранее девушка заявила, что полиция Сан-Паулу коррумпирована и желает защитить спортсмена.

– Полиция куплена. Если это не так, то я сумасшедшая, – заявила девушка в эфире передачи Conexao Reporter.

Напомним, Триндади подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил ее и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом.