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Сегодня, 02:13

Минамино признан лучшим игроком августа в чемпионате Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Такуми Минамино.
Фото AFP

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил, что полузащитник «Монако» Такуми Минамино признан лучшим игроком августа в лиге 1. На награду также претендовали Мануэль Угарте из «ПСЖ» и Муса аль-Тамари из «Монпелье».

В прошлом месяце 28-летний японец забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 4 матчах.

Во втором дивизионе Франции лучшим игроком августа стал форвард «Кана» Александр Менди.

Такуми Минамино
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
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Брест – Лион
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24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
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Ланс – Тулуза
 - : -
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 - : -
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ПСЖ – Марсель
 - : -
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Монако

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Такуми Минамино

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Монако

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Страсбур

 2
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