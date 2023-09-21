Минамино признан лучшим игроком августа в чемпионате Франции

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил, что полузащитник «Монако» Такуми Минамино признан лучшим игроком августа в лиге 1. На награду также претендовали Мануэль Угарте из «ПСЖ» и Муса аль-Тамари из «Монпелье».

В прошлом месяце 28-летний японец забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 4 матчах.

Во втором дивизионе Франции лучшим игроком августа стал форвард «Кана» Александр Менди.