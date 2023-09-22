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Сегодня, 04:15

Фофана: «Монако» сделает все, чтобы навязать свою игру в дерби»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» рассказал о работе под руководством Ади Хюттера.

«Мы разбирали «Ниццу» всю неделю, в том числе изучили их манеру игры в атаке. Посмотрим, как они будут вести себя во встрече с нами, будут ли они ждать от нас активных действий или же сами сыграют первым номером. Мы в любом случае будем стараться доставлять мяч на их половину поля и сделаем все, чтобы навязать свою игру. На первом ли ты месте находишься или на последнем — нет никакой разницы, дерби остается дерби, и его нужно выигрывать.

Наш тренер знает, как находить баланс между работой и отдыхом, и это видно по его работе. Он не оказывает на нас излишнего давления. Некоторые тренеры говорят, что игроки должны проявлять свою креативность в последней четверти поля, при работе с Ади Хюттером это ощущается еще сильнее», — цитирует пресс-служба клуба Фофана.

Матч «Монако» — «Ницца» состоится в пятницу, 22 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: Сайт ФК
Футбол
ФК Монако
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2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
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 Нант 5 1 2 2 6-8 5
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 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
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