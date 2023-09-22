Фофана: «Монако» сделает все, чтобы навязать свою игру в дерби»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» рассказал о работе под руководством Ади Хюттера.

«Мы разбирали «Ниццу» всю неделю, в том числе изучили их манеру игры в атаке. Посмотрим, как они будут вести себя во встрече с нами, будут ли они ждать от нас активных действий или же сами сыграют первым номером. Мы в любом случае будем стараться доставлять мяч на их половину поля и сделаем все, чтобы навязать свою игру. На первом ли ты месте находишься или на последнем — нет никакой разницы, дерби остается дерби, и его нужно выигрывать.

Наш тренер знает, как находить баланс между работой и отдыхом, и это видно по его работе. Он не оказывает на нас излишнего давления. Некоторые тренеры говорят, что игроки должны проявлять свою креативность в последней четверти поля, при работе с Ади Хюттером это ощущается еще сильнее», — цитирует пресс-служба клуба Фофана.

Матч «Монако» — «Ницца» состоится в пятницу, 22 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.