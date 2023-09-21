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Сегодня, 01:28

Экс-игрок «Спартака» Тино Коста продолжит карьеру во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тино Коста в «По».
Фото Twitter

«По», выступающий во второй лиге Франции, объявил о подписании полузащитника Тино Косты. 38-летний аргентинец заключил с французским клубом соглашение до конца сезона.

Коста с 17 марта был в статусе свободного агента после того, как покинул «Депортиво Морон». Ранее футболист уже выступал во Франции за «По» с 2005 по 2007 год, а также играл за «Расинг», «Сет» и «Монпелье».

С 2013 по 2015 год Коста играл за московский «Спартак», отметившись 3 голами и 7 голевыми передачами в 33 матчах.

Тино Коста и&nbsp;его клубы. Тино Коста вспомнил свою карьеру в «Спартаке». И не только

Тино Коста
Футбол
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Минамино признан лучшим игроком августа в чемпионате Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

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Такуми Минамино

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Монако

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Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

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Лилль

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Александр Ляказетт

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Лион

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