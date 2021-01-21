Милик должен пройти медосмотр в «Марселе» сегодня

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик согласовал свой переход в «Марсель», сообщает RMC Sport.

По информации источника, 26-летний поляк должен прибыть во Францию сегодня, 21 января, чтобы пройти медицинское обследование перед официальным заключением сделки. Сообщается, что «Марсель» арендует футболиста с правом выкупа.

Милик в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был включен в заявку на сезон.