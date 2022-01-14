«Метц» подписал бывшего полузащитника «Севильи» Амаду
«Метц» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Севильи» Ибрахимом Амаду.
Соглашение с 28-летним французом рассчитано до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на два года.
[ ????????? ]— Fc Metz ? (@FCMetz) January 13, 2022
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Амаду являлся свободным агентом, в сезоне-2020/21 он выступал за «Анже» на правах аренды из «Севильи». На его счету 2 гола в 28 матчах за французскую команду.
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|
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|5
|1
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2
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|20
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|32-17
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|10
|6
|3
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|
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|34-19
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|
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|
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|20
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|29-23
|30
|
8
|Страсбур
|19
|8
|5
|6
|36-24
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|
9
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10
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|7
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11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|19
|6
|7
|6
|26-27
|25
|
13
|Брест
|20
|6
|7
|7
|26-31
|25
|
14
|Реймс
|20
|5
|9
|6
|22-22
|24
|
15
|Клермон Фут
|19
|4
|6
|9
|20-32
|18
|
16
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
17
|Бордо
|20
|3
|8
|9
|30-44
|17
|
18
|Лорьян
|19
|3
|7
|9
|15-31
|16
|
19
|Метц
|20
|3
|7
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|23-41
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38 тур
|7.01
|23:00
|
Бордо – Марсель
|0 : 1
|8.01
|23:00
|
Ланс – Ренн
|1 : 0
|9.01
|15:00
|
Брест – Ницца
|0 : 3
|9.01
|17:00
|
Клермон Фут – Реймс
|0 : 0
|9.01
|17:00
|
Метц – Страсбур
|0 : 2
|9.01
|19:05
|
Нант – Монако
|0 : 0
|9.01
|22:45
|
Лион – ПСЖ
|1 : 1
|19.01
|21:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|19.01
|21:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|26.01
|21:00
|
Анже – Сент-Этьен
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4
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