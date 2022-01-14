«Метц» подписал бывшего полузащитника «Севильи» Амаду

«Метц» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Севильи» Ибрахимом Амаду.

Соглашение с 28-летним французом рассчитано до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на два года.

[ ????????? ]



? Bienvenue ? notre nouvelle recrue !

? @IbraSteven

? Milieu

?? 2?0?2?2?

? 3?2?



Plus d'informations ? — Fc Metz ? (@FCMetz) January 13, 2022

Амаду являлся свободным агентом, в сезоне-2020/21 он выступал за «Анже» на правах аренды из «Севильи». На его счету 2 гола в 28 матчах за французскую команду.