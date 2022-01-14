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Сегодня, 07:35

«Марсель» хочет подписать защитника «Аякса» Тальяфико

Иван Торопцев
Корреспондент

«Марсель» интересуется защитником «Аякса» Николасом Тальяфико, сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 29-летнего аргентинца до конца сезона с опцией выкупа и уже сделал соответствующее предложение.

В сезоне-2021/22 Тальяфико провел 13 матчей за «Аякс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-toutes-les-infos-et-rumeurs-du-13-janvier-2022_LN-202201130053.html
Футбол
ФК Аякс
ФК Марсель
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 ПСЖ 20 14 5 1 40-18 47
2
 Ницца 20 11 4 5 32-17 37
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 20 9 4 7 34-19 31
5
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
6
 Ланс 20 8 6 6 34-28 30
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 20 8 5 7 25-23 29
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 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 19 6 7 6 26-27 25
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 Брест 20 6 7 7 26-31 25
14
 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
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 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 20 3 8 9 30-44 17
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 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 19 2 6 11 17-40 12
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7.01 23:00
Бордо – Марсель
 0 : 1
8.01 23:00
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9.01 15:00
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Клермон Фут – Реймс
 0 : 0
9.01 17:00
Метц – Страсбур
 0 : 2
9.01 19:05
Нант – Монако
 0 : 0
9.01 22:45
Лион – ПСЖ
 1 : 1
19.01 21:00
Лилль – Лорьян
 - : -
19.01 21:00
Монпелье – Труа
 - : -
26.01 21:00
Анже – Сент-Этьен
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Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Монпелье

 6
И К Ж
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Клермон Фут

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