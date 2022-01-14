«Марсель» хочет подписать защитника «Аякса» Тальяфико

«Марсель» интересуется защитником «Аякса» Николасом Тальяфико, сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 29-летнего аргентинца до конца сезона с опцией выкупа и уже сделал соответствующее предложение.

В сезоне-2021/22 Тальяфико провел 13 матчей за «Аякс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.