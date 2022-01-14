Месси начнет тренироваться в общей группе со следующей недели
«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что форвард Лионель Месси будет тренироваться в общей группе на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч против «Бреста» в чемпионате Франции из-за последствий коронавируса. Игра состоится 15 января.
Также он пропусти встречи сборной Аргентины с командами Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля) в рамках квалификации к чемпионату мира — 2022.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|40-18
|47
|
2
|Ницца
|20
|11
|4
|5
|32-17
|37
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ренн
|20
|9
|4
|7
|34-19
|31
|
5
|Монпелье
|19
|9
|4
|6
|33-24
|31
|
6
|Ланс
|20
|8
|6
|6
|34-28
|30
|
7
|Монако
|20
|8
|6
|6
|29-23
|30
|
8
|Страсбур
|19
|8
|5
|6
|36-24
|29
|
9
|Нант
|20
|8
|5
|7
|25-23
|29
|
10
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|19
|6
|7
|6
|26-27
|25
|
13
|Брест
|20
|6
|7
|7
|26-31
|25
|
14
|Реймс
|20
|5
|9
|6
|22-22
|24
|
15
|Клермон Фут
|19
|4
|6
|9
|20-32
|18
|
16
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
17
|Бордо
|20
|3
|8
|9
|30-44
|17
|
18
|Лорьян
|19
|3
|7
|9
|15-31
|16
|
19
|Метц
|20
|3
|7
|10
|23-41
|16
|
20
|Сент-Этьен
|19
|2
|6
|11
|17-40
|12
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.01
|23:00
|
Бордо – Марсель
|0 : 1
|8.01
|23:00
|
Ланс – Ренн
|1 : 0
|9.01
|15:00
|
Брест – Ницца
|0 : 3
|9.01
|17:00
|
Клермон Фут – Реймс
|0 : 0
|9.01
|17:00
|
Метц – Страсбур
|0 : 2
|9.01
|19:05
|
Нант – Монако
|0 : 0
|9.01
|22:45
|
Лион – ПСЖ
|1 : 1
|19.01
|21:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|19.01
|21:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|26.01
|21:00
|
Анже – Сент-Этьен
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4
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