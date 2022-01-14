Месси начнет тренироваться в общей группе со следующей недели

«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что форвард Лионель Месси будет тренироваться в общей группе на следующей неделе.



Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч против «Бреста» в чемпионате Франции из-за последствий коронавируса. Игра состоится 15 января.



Также он пропусти встречи сборной Аргентины с командами Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля) в рамках квалификации к чемпионату мира — 2022.