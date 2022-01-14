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Сегодня, 16:04

Месси начнет тренироваться в общей группе со следующей недели

Иван Шитик
Корреспондент

«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что форвард Лионель Месси будет тренироваться в общей группе на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч против «Бреста» в чемпионате Франции из-за последствий коронавируса. Игра состоится 15 января.

Также он пропусти встречи сборной Аргентины с командами Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля) в рамках квалификации к чемпионату мира — 2022.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ницца 20 11 4 5 32-17 37
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 20 9 4 7 34-19 31
5
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
6
 Ланс 20 8 6 6 34-28 30
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 20 8 5 7 25-23 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
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 Анже 19 6 7 6 26-27 25
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 Брест 20 6 7 7 26-31 25
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 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
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 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 20 3 8 9 30-44 17
18
 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 19 2 6 11 17-40 12
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Бордо – Марсель
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Ланс – Ренн
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9.01 15:00
Брест – Ницца
 0 : 3
9.01 17:00
Клермон Фут – Реймс
 0 : 0
9.01 17:00
Метц – Страсбур
 0 : 2
9.01 19:05
Нант – Монако
 0 : 0
9.01 22:45
Лион – ПСЖ
 1 : 1
19.01 21:00
Лилль – Лорьян
 - : -
19.01 21:00
Монпелье – Труа
 - : -
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Анже – Сент-Этьен
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
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Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
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