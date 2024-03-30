«Монако» одержал крупную победу над «Метцем», Головин отметился голевой передачей

«Монако» на выезде одержал победу над «Метцем» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 5:2.

За гостей по голу забили Такуми Минамино, Вендерсон, Манес Аклиуш и дубль оформил Фоларин Балоган. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отметился результативной передачей в этой встрече и вышел на второе место среди ассистентов лиги 1 в сезоне-2023/24 — всего на его счету теперь 6 голевых передач.

У хозяев в этом матче отличились Пап Дьялло и Ибу Сане.

«Монако» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда продлила серию без поражений в лиге 1 до пяти матчей. У «Метца» 23 балла и 17-я позиция.