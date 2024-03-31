«Лион» и «Реймс» сыграли вничью в матче лиги 1

«Лион» дома не смог победить «Реймс» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Первый гол в матче забил защитник гостей Джозеф Окуму на 55-й минуте. Нападающий хозяев Эрнест Нуама на 65-й минуте сравнял счет.

«Лион» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» находится на девятой строчке с 39 баллами.