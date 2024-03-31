«Лион» и «Реймс» сыграли вничью в матче лиги 1
«Лион» дома не смог победить «Реймс» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 1:1.
Первый гол в матче забил защитник гостей Джозеф Окуму на 55-й минуте. Нападающий хозяев Эрнест Нуама на 65-й минуте сравнял счет.
«Лион» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» находится на девятой строчке с 39 баллами.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62-23
|59
|
2
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
3
|Брест
|26
|13
|8
|5
|36-20
|47
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27-20
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40-28
|39
|
8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40-31
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Страсбур
|26
|7
|8
|11
|28-39
|29
|
13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26-33
|27
|
14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31-40
|27
|
15
|Лорьян
|26
|6
|8
|12
|35-49
|26
|
16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24-41
|25
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|26
|4
|8
|14
|19-43
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|2 : 1
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|2 : 5
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|1 : 1
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|- : -
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2
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