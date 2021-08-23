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Местные власти разрешают доиграть матч «Ницца» — «Марсель»

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Власти города не возражают против того, чтобы матч третьего тура лиги 1 «Ницца» — «Марсель» был доигран, сообщает Amazon. Ранее игра была прервана из-за беспорядков на стадионе. При этом окончательное решение будет принимать Профессиональная лига Франции (LFP).

На момент остановки хозяева вели 1:0. Болельщики бросали бутылки на поле. Одну из них игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил назад в сторону трибун. После этого фаны выбежали на поле, завязалась потасовка, в который участвовали и игроки.

Также главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли хотел атаковать одного из представителей «Ниццы». Предположительно, это был защитник Жан-Клер Тодибо. Специалиста с трудом сдержали его коллеги по штабу.

Матч прерван на неопределенный срок. Решение о его судьбе пока не объявлено. Была информация о том, что «Марсель» отказывается доигрывать.

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Евгений Петров все материалы автора

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