«Марсель» отказывается доигрывать матч с «Ниццей»

По данным источников во Франции, «Марсель» отказывается доигрывать матч третьего тура лиги 1 против «Ниццы».

Как сообщает Nice-Matin, игроки «Марселя» не хотят доигрывать. RMC указывает, что против доигрывания и главный тренер Хорхе Сампаоли. Amazon сообщает, что завершение матча сегодня «крайне маловероятно».

Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу «Ниццы». Болельщики выбежали на поле после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил назад в сторону трибун брошенную ранее фанатами бутылку.

В драку с фанами вступили игроки. Тренер «Марселя» пытался вступить в потасовку, но его сдержали коллеги по тренерскому штабу. Президент «Марселя» Пабло Лонгория в туннеле кричал, что команда не собирается продолжать игру.