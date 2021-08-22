«Марсель» отказывается доигрывать матч с «Ниццей»
22 августа 2021, 23:51
По данным источников во Франции, «Марсель» отказывается доигрывать матч третьего тура лиги 1 против «Ниццы».
Как сообщает Nice-Matin, игроки «Марселя» не хотят доигрывать. RMC указывает, что против доигрывания и главный тренер Хорхе Сампаоли. Amazon сообщает, что завершение матча сегодня «крайне маловероятно».
Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу «Ниццы». Болельщики выбежали на поле после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил назад в сторону трибун брошенную ранее фанатами бутылку.
В драку с фанами вступили игроки. Тренер «Марселя» пытался вступить в потасовку, но его сдержали коллеги по тренерскому штабу. Президент «Марселя» Пабло Лонгория в туннеле кричал, что команда не собирается продолжать игру.
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