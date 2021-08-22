Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Марсель» отказывается доигрывать матч с «Ниццей»

22 августа 2021, 23:51
«Ницца» - «Марсель»: беспорядки на стадионе. Фото Twitter
«Ницца» - «Марсель»: беспорядки на стадионе. Фото Twitter
Теги:

По данным источников во Франции, «Марсель» отказывается доигрывать матч третьего тура лиги 1 против «Ниццы».

Как сообщает Nice-Matin, игроки «Марселя» не хотят доигрывать. RMC указывает, что против доигрывания и главный тренер Хорхе Сампаоли. Amazon сообщает, что завершение матча сегодня «крайне маловероятно».

Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу «Ниццы». Болельщики выбежали на поле после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил назад в сторону трибун брошенную ранее фанатами бутылку.

В драку с фанами вступили игроки. Тренер «Марселя» пытался вступить в потасовку, но его сдержали коллеги по тренерскому штабу. Президент «Марселя» Пабло Лонгория в туннеле кричал, что команда не собирается продолжать игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Марсель» отказывается доигрывать матч с «Ниццей»
Американская суперзвезда спринта, которую не пустили в Токио из-за марихуаны, провалилась на первом старте после дисквала
Еще одна элитная спортсменка из США попалась на наркотиках. Ее уже оправдывали за допинг
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд