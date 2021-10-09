«Не считаю себя фаворитом». Месси хотел бы выиграть седьмой «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что хотел бы выиграть седьмой «Золотой мяч».

«Не считаю, что я являюсь фаворитом в этом споре. Я никогда не любил говорить об этом до того, как станет известен результат, — сказал Месси в интервью France Football. - Однако было бы здорово выиграть еще один. Быть единственным игроком, который завоевал шесть «Золотых мячей», уже невероятное чувство.

Получить седьмую награду было бы вообще нереально. Прошлым летом я Кубок Америки, чего мне очень не хватало в составе национальной команды. Это был кульминационный момент. Если я выиграю еще один «Золотой мяч», то буду еще больше благодарен, но я даже не думаю об этом".