«Не считаю себя фаворитом». Месси хотел бы выиграть седьмой «Золотой мяч»
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что хотел бы выиграть седьмой «Золотой мяч».
«Не считаю, что я являюсь фаворитом в этом споре. Я никогда не любил говорить об этом до того, как станет известен результат, — сказал Месси в интервью France Football. - Однако было бы здорово выиграть еще один. Быть единственным игроком, который завоевал шесть «Золотых мячей», уже невероятное чувство.
Получить седьмую награду было бы вообще нереально. Прошлым летом я Кубок Америки, чего мне очень не хватало в составе национальной команды. Это был кульминационный момент. Если я выиграю еще один «Золотой мяч», то буду еще больше благодарен, но я даже не думаю об этом".
34-летний Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года в статусе свободного агента. В пяти матчах за новый клуб он забил 1 гол.
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