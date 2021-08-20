«ПСЖ» готов заплатить 30 миллионов евро за Камавинга

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга хочет перебраться в «ПСЖ». По информации Le Parisien, парижский клуб готов выплатить 30 миллионов евро за 18-летнего француза.

Отмечается, что сам игрок не хочет продлевать контракт с «Ренном» и мечтает о переезде в Париж. Нынешнее соглашение Камавинга рассчитано до 2022 года.

В этом сезоне Камавинга принял участие в 2 матчах лиги 1, проведя в общей сложности на поле 83 минуты.