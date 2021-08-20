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«ПСЖ» готов заплатить 30 миллионов евро за Камавинга

02:24
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга хочет перебраться в «ПСЖ». По информации Le Parisien, парижский клуб готов выплатить 30 миллионов евро за 18-летнего француза.

Отмечается, что сам игрок не хочет продлевать контракт с «Ренном» и мечтает о переезде в Париж. Нынешнее соглашение Камавинга рассчитано до 2022 года.

В этом сезоне Камавинга принял участие в 2 матчах лиги 1, проведя в общей сложности на поле 83 минуты.

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Евгений Козинов все материалы автора

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