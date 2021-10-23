Месси хочет, чтобы «ПСЖ» обменял Икарди на Агуэро
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поссорился с одноклубником Мауро Икарди. Как сообщает Mirror, аргентинец попросил руководство парижского клуба продать соотечественника.
По информации источника, Месси расссчитывает, что «ПСЖ» договорится с «Барселоной» об обмене на Серхио Агуэро.
Напомним, прошлым летом Агуэро перешел в «Барселону», но так и не сыграл с Месси, так как у него закончился контракт. В этом сезоне Серхио 17 октября провел дебютный матч за каталонцев. Икарди в этом сезоне забил 3 гола в 11 матчах.
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