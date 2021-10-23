«Сент-Этьен» вырвал ничью у «Анже»
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Анже» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Хозяева отыгрались с 0:2, забив спасительный мяч на последних минутах встречи.
Напомним, что старт матча был отложен из-за беспорядков, устроенных болельщиками «зеленых», так как они недовольны работой главного тренера Клода Пюэля.
Чемпионат Франции
Лига 1
11-й тур
«Сент-Этьен» — «Анже» — 2:2 (0:1)
Голы: Траоре, 28 (0:1). Фюльжини, 56 (0:2). Хазри, 61 (1:2). Над, 90+3 (2:2).
«Сент-Этьен»: Байич, Мукуди (Над, 46), Масон (Буанга, 73), Соу, Будебуз, Камара, Муффек (Амума, 59), Гурна-Дуат, Нейу (Аушиш, 82), Хазри, Крассо (Норден, 59).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Капель (Эбосс, 83), Кабо, Фюльжини (Перейра Лаж, 90+1), Менди (Унаи, 70), Баокен (Шо, 70), Буфаль.
Предупреждения: Буфаль, 45+1. Менди, 60. Мангани, 90+1.
Судья: Готье.
22 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
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