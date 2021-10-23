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«Сент-Этьен» вырвал ничью у «Анже»

01:02
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«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Анже» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Хозяева отыгрались с 0:2, забив спасительный мяч на последних минутах встречи.

Напомним, что старт матча был отложен из-за беспорядков, устроенных болельщиками «зеленых», так как они недовольны работой главного тренера Клода Пюэля.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

«Сент-Этьен» — «Анже» — 2:2 (0:1)

Голы: Траоре, 28 (0:1). Фюльжини, 56 (0:2). Хазри, 61 (1:2). Над, 90+3 (2:2).

«Сент-Этьен»: Байич, Мукуди (Над, 46), Масон (Буанга, 73), Соу, Будебуз, Камара, Муффек (Амума, 59), Гурна-Дуат, Нейу (Аушиш, 82), Хазри, Крассо (Норден, 59).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Капель (Эбосс, 83), Кабо, Фюльжини (Перейра Лаж, 90+1), Менди (Унаи, 70), Баокен (Шо, 70), Буфаль.

Предупреждения: Буфаль, 45+1. Менди, 60. Мангани, 90+1.

Судья: Готье.

22 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Сент-Этьен — Анже

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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Реал

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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