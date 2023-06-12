«Бордо» присудили поражение в прерванном матче, «Метц» вышел в лигу 1

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) присудил «Бордо» поражение в матче 38-го тура лиги 2 против «Родеза».

Встреча 2 июня была приостановлена на 20-й минуте после того, как на защитника «Родеза» Люка Буадеса напал болельщик «Бордо», который ударил футболиста. Матч не был доигран.

Таким образом «Метц», который шел на втором месте в таблице и опережал «Бордо» на три очка, вышел в лигу 1.