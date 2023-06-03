Болельщик «Бордо» ударил игрока «Родеза» и сорвал матч за выход в лигу 1

Матч 38-го тура второго дивизиона Франции «Бордо» — «Родез» был прерван на 20-й минуте и не был доигран.

Защитник гостей Люка Буадес открыл счет и побежал праздновать к трибуне хозяев, где получил удар от мужчины, выбежавшего на поле. Игрок упал на газон и смог подняться только при помощи врачей на носилках. Судья принял решение остановить встречу.

«Бордо» претендует на выход в лигу 1, а «Родез» — сохранение прописки в лиге 2. Обеим командам для достижения цели необходима победа.

Профессиональная футбольная лига Франции выступила с официальным заявлением по поводу случившегося. В понедельник состоится заседание, на котором будет принято решение по этому матчу. Также ПФЛ осудила любого рода насилие.