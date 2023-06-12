Гальтье получит 6 миллионов после увольнения из «ПСЖ»

«ПСЖ» намерен разорвать контракт с главным тренером Кристофом Галтье, сообщает Le Parisien.

По данным источника, 55-летний специалист получит компенсацию в размере 6 миллионов евро.

Гальтье был назначен на пост главного тренера «ПСЖ» в июле 2022 года. Он сменил Маурисио Почеттино и заключил контракт до лета 2024 года.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции.